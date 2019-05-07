شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تريللر "It: Chapter 2" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم الرعب الأمريكى IT، والذى عرض فى العام 2017، يصنف كواحد من أفضل أفلام الرعب فى هوليود خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حقق ايرادات كبيرة وصلت 666 مليون دولار أمريكى بعد عرضه فى أكثر من 4,103 دور عرض سينمائى حول العالم، وذلك فى الوقت الذى قدرت ميزانيته بـ 35 مليون دولار، ليكون بذلك حقق ايرادات توازى قيمة ميزانيته 19 مرة، وفقًا لما ذكره موقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكى.

الشركة المنتجة للجزء الثانى من الفيلم أكدت أن "تريللر" الفيلم سيطرح عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا يوم الخميس المقبل، وهو الفيلم الذى ينتظره الملايين من محبى الفيلم.



بوستر الفيلم

الفيلم من المقرر أن يطرح فى 6 سبتمبر من العام الجارى، بعد النجاح الهائل الذى حققه العام الماضى، وينتمى لفئة الرعب والدراما، وهو من تأليف جارى دوبرمان وستيفن كينج، وإخراج أندريس موسشيتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، فين وولفارد، ميجان تشاربينتير، أوين تيج، بيل سكارجارد، صوفيا ليليز، نيكولاس هاميلتون، كما يشارك بالجزء الثانى الممثلان آندى بين وجيمس رانسون.

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قصة الفيلم تدور فى إطار من الرعب والإثارة داخل مدينة (ديرى)، حيث الأطفال المحليين يختفون واحدًا تلو الآخر، تاركين خلفهم أجساد ممزقة أو أشلاء، بينما فى مكان معروف بإسم (البارينز) تتكون مجموعة من سبع أطفال من خلال لقاءات مرعبة وعجيبة مع مهرج يُدعى (بينى وايز)، ويظل لـ(بيل دينيبروه) ثأر شخصى مع هذا المهرج، بعد سبعة وعشرين عامًا من لقاءهم مع بينى وايز، يقوم (نادى الخاسرين) بتجميع أعضائه واقتراضهم من حيواتهم الناجحة وأعمالهم لأن (IT) كما لقبونه، عاد من جديد وعادت معه ظاهرة اختفاء الأطفال.