شكرا لقرائتكم خبر عن الحدوتة الأولى لدنيا سمير غانم.. تعمل خطبة لتوفق راسين في الحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت النجمة دنيا سمير غانم أولى حلقات الحدوتة الأولى من مسلسلها بدل الحدوتة ٣ بكلمات شاعر الشباب أحمد رامى التى تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم الحب كدا وصال ودلال ورضا وخصام لتقدم بها شخصية بيلا بطلة الحلقات التى تعمل من خلال مكتب علوى علوله "بيومى فؤاد "ومختص بالتوفيق بين المحبين.

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ويزاملها فى العمل راشد "محمد سلام" ويكلف علوى علولة بيلا وراشد بالذهاب إلى المهرج بومبة "أحمد أمين" للتقريب بينه وبين إحدى زميلاته بالسرك وبالفعل بعد عمل تغيرات على شخصية بومة وافتعال أحداث لخلق صدفه تجمع بين الحبيبين مثل إنقاذ بومة للأخ الأصغر لحبيبته بعد أن دخل قفص الأسود بالخطأ لنكتشف أن كل شيء مدبر من خلال بيلا وفِى نهاية الحلقة نكتشف أن هناك شخصًا عرف نفسه بأنه العميد وحيد سيف "إسماعيل فرغلى" ويتابع بيلا ويتوعدها فى نهاية الحلقة.