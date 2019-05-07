شكرا لقرائتكم خبر عن "علامة استفهام" يختتم أولى حلقاته بـ لغز جريمة قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأول من مسلسل "علامة استفهام" أحداثًا غامضة خاصة بعد إجراء الدكتور "محمود" رئيس المصحة النفسية الذى يجسده الفنان عماد رشاد، اتصالاً هاتفيًا فى منتصف الليل بـ "سامح" الذى يجسده الفنان هيثم أحمد زكى ويعمل طبيب نفسى داخل المستشفى ليطلب مجيئه فى أسرع وقت ممكن.

ونفذ دكتور سامح أمره وذهب بسيارته ليجد الفنان محمد نجاتى والذى يجسد دور ضابط، والذى طلب مقابلته واصطحبه بـ"حمام المصحة النفسية"، ليجد مشهدًا مرعبًا ظهر خلال الفنان محمد على رزق الموظف بالمصحة "مشنوقًا" ليبدأ لغز المسلسل.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.