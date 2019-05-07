شكرا لقرائتكم خبر عن "ممثلة لأول مرة".. نوران أبو طالب تغنى تتر "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المطربة نوران أبو طالب، أولى تجاربها فى عالم التمثيل خلال السباق الرمضانى الحالى، بمشاركتها فى مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب، الذى يعرض على قنوات "cbc" و"ON E" و"dmc"، مع تقديمها تتر النهاية تحت مسمى "فوازيز"

وتجسد نوران شخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، الذى تظهر به بشخصية مغنية تدعى "نوران" تربطها علاقة مباشرة مع محمد رجب بكونها عضوة من أعضاء فرقته الموسيقية التى يعزف معها على الساكسفون، ويبدأ ظهورها رسميًا خلال احداث الدراما التلفزيونية من الحلقة الخامسة، وتلعب دورًا محورًا فى تبدل الأحداث بشكل تدريجي، كما تفاجئ جمهورها بتقديمها تتر النهاية الرسمى للمسلسل، بجانب تقديمها عدة أغنيات خلال حلقاته.





وكشفت نوران لـ"الخليج 365" عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة التى تخوض به أولى مغامراتها التمثيلية فى عالم الدراما بأداء دور مشابه تمامًا لشخصيتها الحقيقية بكونها مغنية وباسمها الحقيقي، بعد ترشيحها للتجربة من قبل المخرج سميح النقاس ومؤلف المسلسل إسلام حافظ، موضحة عن فخرها بثقتهما لهذا العمل مع تقديمها تتر المسلسل، واصفة التجربة بكونها "قفزة" فى حياتها المهنية كمغنية وممثلة.

نوران المعروفة بكونها من أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة فى مصر واشتهرت بمشروعها الموسيقى "إلى فيروز"، والذى تعيد خلاله إعادة إحياء أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة، تدخل مجال الدرما لأول مرة بوقوفها أمام الفنان محمد رجب، الذى يقوم ببطولة المسلسل، ويخوض خلاله غمار زحام مسلسلات رمضان، بعد غياب قرابة 11 عامًا عن عالم الدراما، تحت إدارة المخرج سميح النقاش وإنتاج سينرجى، وبمشاركة الفنانة ميريهان حسين فى دور البطولة.

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