شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم فريد: مى عز الدين موهوبة فى تقديم أكثر من شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أكرم فريد، مخرج مسلسل "البرنسيسة بيسة" إن الكوميديا من أصعب أنواع الدراما لأن الجمهور المصري لا يضحك بسهولة، ولكن المسلسل ليس كوميديا فقط لكنه يتناول ويطرح عدة قضايا مهمة، منها ما يخص قضية التعليم مثلا.

وأضاف أكرم فريد: مي تقدم شخصيتين صعبتين وعكس بعضهما تمام هما "سكسكة" و"بيسة" وبكل صراحة النجمة مي عز الدين "بتصعب عليا" لأنها تبذل مجهودا كبيرا فى المكياج، ووضع "ماسك" وهى عملية مجهدة جدا وصعبة وتستغرق وقتا كبيرا، والتصوير نفسه كان يستغرق أوقاتا كثيرة والاستعداد لكل شخصية كان أيضا يستغرق وقتا، خاصة أننا لا نصور بترتيب المشاهد.



مي عز الدين في البرنسيسة بيسة

وأوضح فريد: المسلسل يتم تصويره فى أكثر من موقع لكن الأساس كان لدينا هو التصوير بمدرسة ولدينا شوارع وحارة شعبية ومناطق أخرى، ونستمر فى التصوير حتى أول أسبوع فقط في شهر رمضان.

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وأضاف أيضا: مى قدمت معى فى فيلم "أيظن" 4 شخصيات وهى تحب التجسيد ولديها موهبة وإمكانيات فى تقديم أكثر من شخصية وهذا رابع تعاون بيننا.

وقال فريد: أنا ميال أكثر لسكسكة ومى بتغير جدا لما تقدم بيسة ولما تقدم سكسكة وكأنهما شخصيتين مختلفتين وعموما أنا متوقع نجاح كبير للعمل، خاصة أن مى عز الدين "طفلة" ولذلك سيكون لها جمهور كبير من الأطفال.

وأكد أن نجوم العمل بالكامل اجتهدوا جدا والكثير منهم سيكونون مفاجأة مثل الفنان محمد أنور، فهذا المسلسل سيكون نقلة له وأيضا هناك أمير المصرى الذى سيكون له شكل جديد ومختلف وسيقدم دورا صعبا جدا وطريقة الكوميديا التي يقدمها هي السهل الممتنع وأيضا الفنانة إيمان السيد وحجاج عبد العظيم وسليمان عيد فجميعهم نجوم سيظهرون بشكل مختلف وجديد.