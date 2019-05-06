لغز وفاة أبناء مرة الثلاثة بالحلقة الثانية من مسلسل حدوتة مرة



خيم الحزن علي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حدوتة مرة لوفاة أبنائها الثلاثة عقب تناولهم مادة البوتاس الكاوية

وانتهت الحلقة علي أن الوفاه لم تكن قضاء وقدرا ولكن اتضح أن وراء وفاتهم لغزا .

الثلاثة عقب تناولهم مادة البوتاس الكاويةوانتهت الحلقة علي أن الوفاه لم تكن قضاء وقدرا ولكن اتضح أن وراء وفاتهم لغزا .

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