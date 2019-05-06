لغز وفاة أبناء مرة الثلاثة بالحلقة الثانية من مسلسل حدوتة مرة

الثلاثة عقب تناولهم مادة البوتاس الكاوية
خيم الحزن علي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حدوتة مرة لوفاة أبنائها
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وانتهت الحلقة علي أن الوفاه لم تكن قضاء وقدرا ولكن اتضح أن وراء وفاتهم لغزا .
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