كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلنا فيصل كلنا خالد".. أغنية ربطت موسمي العاصوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أولى حلقات مسلسل العاصوف 2، بأغنية من البيت الشعبي "كلنا فيصل كلنا خالد" ليثبت أن الموسمين لم ينفصلا عن بعضهما.

وربط القائمون على العمل الحلقة الأولى بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول بمهارة كبيرة، جذبت المشاهدين، الذين اندمجوا سريعُا مع الأحداث.

وسلطت الحلقة الأولى الضوء على التغيرات التي شهدتها المملكة منذ عام 1975، ونقل خالد الطيان التصاعد الدرامي من أسر أزمات اجتماعية وإشكالات أخلاقية إلى طفرة مالية ؛ ليردد ” القصبي ” قائلا ” الدنيا قامت أكثر من 6 مرات، في إشارة إلى التقلة التي عاشتها المملكة عبر خطة التنمية الشاملة.

كما أبرزت الحلقة نواة حراك الصحويين، عبر عدد من الوافدين، ويترقب المشاهدين تطور الأحداث في الحلقات القادمة.