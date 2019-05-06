شاهدوا.. أصالة تكسر الصحون أمام شقيقتها ع الطريقة اليونانية

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 11:27 مساءً - شاركت ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة نصري، مقطع فيديو يجمعها بالاخيرة، تظهر فيه وهي تكسر الصحون على الطريقة اليونانية. وبدت أصالة سعيدة وهي تحطم الصحون بمساعدة شقيقتها وأمام الناس المتواجدين في المطعم. ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرُا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



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