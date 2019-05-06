شاهدوا ميغان ماركل والأمير هاري يرزقان بمولودهما الأول.. خمنوا جنسه!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 11:27 مساءً - أعلنت الصفحة الخاصة للأمير هاري ودوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أن الأخيرة أنجبت مولوداً ذكراً صباح اليوم الإثنين، وهما في صحة جيدة.

وكانت ماركل قد أدخلت إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم وتناقلت عدد من وكالات الأنباء والصحافة العالمية خبر دخولها في المخاض ، كما ترقب عشاق الثنائي الملكي الشهير خبر ولادة الطفل بفارغ الصبر.

ولم يطلق بعد اسم معين على المولود الذكر، بانتظار معلومات أخرى وسيعد أول مولود مختلط العرق في العائلة الملكية البريطانية والحفيد السابع للملكة اليزابيت الثانية.