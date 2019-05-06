غادة عبد الرازق تكشف عن أجر أنغام مقابل غنائها تتر مسلسلها “حدوتة مرة”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 11:27 مساءً - أعلنت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ عن رفض الفنانة المصرية ​أنغام​ الحصول على أي أجر مقابل غنائها تتر مسلسل “حدوتة مرة” الذي تقوم ببطولته عبد الرازق ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وتقدمت عبد الرازق بشكر أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي وزع أغنية التتر، كما قام الموزع أحمد إبراهيم أيضًا بعمل الموسيقى التصويرية لتتر المسلسل، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر مهندس محمد صقر.



“حدوتة مرّة” بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتلفزيون.