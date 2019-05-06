شاهد… الحلقة الاولى من مسلسل باب الحارة 10

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 11:27 مساءً - نشرت الشركة المنتجة للموسم العاشر من مسلسل باب الحارة الحلقة االاولى من المسلسل والتي تشهد احداثا مهمة تبدأ بقصف باب الحارة.

يذكر ان مسلسل باب الحارة يُعرض عبر عدة قنوات من بينها قناة حواس وقناة سورية دراما، وقناة السومرية، التلفزيون الأردني، التلفزيون الكويتي وقناة LBCI وقناة LDC وقناة zee alwan، كما سيُعرض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة فرات.

“باب الحارة” الجزء العاشر من تأليف مروان قاووق، إخراج محمد زهير رجب، بطولة نجاح سفكوني وسلمى المصري ورنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط، عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.