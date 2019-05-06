فيفي عبده تقدم مسرحية جديدة في عيد الفطر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة والنجمة المصرية فيفي عبده، لتقديم عرضا مسرحيا جديدا يحمل عنوان، ينانو جليعة، في أول أيام عيد الفطر المقبل 2019 على مسرح وسينما الأوبرا في منطقة السالمية بالكويت.
والمسرحية من تأليف هشام العوضي، وفكرة وإخراج ناصر البلوشي، ومن المنتظر عرضها على مسرح السالمية في أول أيام عيد الفطر المقبل.
وعلى جانب آخر تشارك فيفي في موسم دراما رمضان الحالي بمسلسل «مملكة الغجر» وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية قد ظهرت في أولى حلقات برنامج المقالب رامز في الشلال مع النجم المصري رامز جلال والذي يعرض على قناة ام بي سي مصر.
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