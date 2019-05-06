تحطم منزل محمد رمضان في «زلزال»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تم عرض أولى حلقات مسلسل “زلزال”، للنجم المصري محمد رمضان، على قناة mbc الفضائية، حيث دارت أحداث العمل عام 1992، بظهور شخصية “حربي” محمد رمضان، الذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة، ويذهب إلى منزله بمنطقة “العياط”، ليجد زوجته وأولاده في انتظاره بشوق.
وشهدت الأحداث ظهور الطفل “محمد” أكبر أبناء “حربي” الذي يجسد شخصية محمد رمضان الابن في مرحلة الإعدادية، وهو من عشاق النجم محمد منير، وألبومه الجديد “الطول واللون والحرية” في ذلك الوقت، فيقوم بشرائه وسماعه مع تقليد حركات “الكينج”.
وتضمنت الحلقة بداية الصراع بين “حربي” و”خليل السواح” ماجد المصري، أحد تجار الفاكهة في “العياط”، بانهيار منزل الأول” في زلزال 1992، قبل تسجيل قطعة الأرض في الشهر العقاري، بعد شرائها بالتقسيط من “السواح” بمبلغ 100 الف جنيه.
مسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.
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