رامز جلال يكشف تفاصيل الإيقاع بالنجوم في «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامز جلال، تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في أندونيسيا.

وقال في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازن تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.

وأضاف: “جبنا جاد شويري مخرج للإعلان والمذيعة مهيرة عبدالعزيز اللي هنقوم بدورين مذيعة لبرنامج المسابقات في تصوير الإعلان هتكون المذيعة المسئولة عن السوشيال ميديا لتصوير كواليس الإعلان”.

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ووقعت الفنانة فيفي عبده ضحية أولى، لبرنامجه، وشهدت الحلقة مقدمة كوميدية من رامز جلال، حول فيفي عبده، بسبب زيادة وزنها.

كما سخر من تلقائيتها في الحديث والإنجليزي الذي تتحدث به خلال الحلقة، وذلك بعد أن تم إيهامها بأنها ستقوم بتصوير إعلان لإحدى المشروبات.

وواجهت فيفي عبده صعوبة في بداية الحلقة بسبب كلمات الإعلان، وتعرضت لمواقف كوميدية مع فيل وجد إلى جانبها خلال تصويرها الإعلان، بسبب رشها بالمياة أكثر من مرة.