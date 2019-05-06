في رسالة إجتماعية سامية.. تامر حسني ضيف شرف “ولد الغلابة” لـ أحمد السقا

متابعة بتجــــــــــرد: حل النجم المصري تامر حسني ضيف شرف على الحلقة الأولى من مسلسل “ولد الغلابة” للفنان المصري أحمد السقا.

وأطل تامر ضمن أحداث العمل بدور بائع جلبيات يعاني من مشكلة قي ساقه ويدعى “محمود شلبي” فيلتقي بأحمد السقا “عيسى” ويعاني من الفقر في موقف “ميكروباصات”.

ويروي “عيس” ل”محمود شلبي” معاناته وفي سياق حديثه معه يكتشف أن محمود فقير أيضًا يشتري جلبيات من الصعيد ليبيعها في القاهرة ويعاني أيضًا من مشكلة في ساقه ورغم ذلك يتمسك بالأمل.

ويحمل ظهور تامر حسني في المسلسل رسالة إجتماعية واضحة حيث يحثّ الناس على عدم الاستسلام لو مهما كانت صعوبات الحياة.

مسلسل “ولد الغلابة” يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار وهو من تأليف أيمن سلامة وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.

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