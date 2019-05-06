"فاندام" يُثير إعجاب الجمهور بالزي الصعيدي.. ويستعرضُ قوته مع محمد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشترك النجم العالمي "فاندام" مع الفنان محمد رمضان، في إعلان خدمة المحمول لشركة "اتصالات"، وظهر بالزي الصعيدي مع نطقه لبعض الكلمات باللغة العربية، واعتبره المصريون إضافة قوية لإنجاح الإعلان.

واستعرض "رمضان" و"فاندام"، القوة من خلال تجسيد بعض حركات فنون القتال "الكاراتيه" التي يُجيدها النجم العالمي على أنغام أغنية "اللهو الخفي"، وهي التي تم إعدادها خصيصًا من أجل الإعلان، وتم اختيارها مقاربة لأغنية "الملك" التي غنّاها "رمضان" سابقًا.

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وتباينت ردود أفعال الجمهور، عقب نشر فيديو الأغنية عبر حساب اتصالات مصر، على "فيسبوك"، ما بين معجب بالأداء الصعيدي الذي جسّده "فاندام"، وبين ساخر من ضرب "رمضان" لنجم الأكشن العالمي "فاندام".

وينافسُ محمد رمضان بقوة فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصري ونسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.