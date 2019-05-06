سيرين عبدالنور تُغازل تيّم حسن وتصفه بالفنان "كامل الأوصاف"

غازلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، الفنان السوري تيم حسن، من خلال وصفه بأنه ممثل كامل الأوصاف، مشيرة إلى أن العمل معه له متعة خاصة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "تيم حسن الممثل الكامل في العالم العربي شكلاً وموهبة وأخلاقًا ولطافة، شخص كتير مهضوم".

وأضافت: "يعني أنا كنت بقعد معاه نشتغل على مشهد سوا.. فكان بيقولي أنا حاسس لو أنتي بدك إنه هايدي الجملة لو قولتيها بهالطريقة هتكون أفضل.. ولا مرة كان عندي إحساس إنه بيدخل في شغلي.. بالعكس هو حدا كتير لذيذ في التصوير وبياخد وبيعطي".

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وأكدت الفنانة اللبنانية أن هناك علاقة طيبة تجمعها بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة الفنان تيم حسن، معلقة: "وفاء الكيلاني صديقة وبحبها".

كانت شركة الصّباح طرحتْ الأغنية الخاصّة بتتر مسلسل "الهيبة- الحصاد"، والتي تحمل اسم "أزمة ثقة"، ويغنيها الفنّان السّوريّ، ناصيف زيتون على طريقة الفيديو كليب، ويجمع فيه أبرز المشاهد الرّومانسيّة، بين نجمي العمل، تيم حسن، وسيرين عبدالنور.

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وكشف الكليب، عن عدد كبير من المشاهد الرّومانسيّة، والحميميّة بين النّجمين، وعن قصّة الحبّ العنيفة، التي سيشهدها الجّزء الثّالث من العمل.

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