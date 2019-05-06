شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: بتكلم عربى مكسر واتعلمت الفن من عادل إمام ونور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل المصرى الكندى مينا مسعود فى تصريحات تليفزيونية له باللغة العربية، بعض من المعلومات حول دوره فى الفيلم القادم والمنتظر من شركة ديزنى "Aladdin"، والذى يقوم ببطولته.

وقال "مسعود" فى الحوار: "أنا سعيد جدا بتقديمى هذه الشخصية، والتى تعد مهمة بالنسبة للعرب عامة والمصريين خاصة، حيث إننى مصرى الجنسية، لم أشعر بالخوف حيث إننى أعلم جيدا أن الشركة قامت بالبحث كثيرا للقيام بالدور".

وكان قد تم اختيار مينا مسعود من خلال تقريبا 200 مرشح تقدموا لأداء الدور فى خلال 6 أشهر، وأصر مخرج الفيلم على منح الفيلم للممثل هندى أو عربى، أو حتى يحمل ملامح عربية، بسبب الدور الذى يجمع بين التمثيل والغناء والرقص معا.

وأضاف: "تم اختيارى يوم الأربعاء وسافرت إلى لندن يوم الجمعة، ولكنى حصلت على 6 أشهر كاملة للتدرب، بالإضافة إلى أنى أكملت التدريب فى فترات التصوير بشكل مكثف، خاصة أن الدور صعب، واحتجت أن أعمل 14 أو 15 ساعة لمدة 6 أيام كل أسبوع، وهذه بسبب أهلى الذين علمونى تحمل المسئولية منذ الصغر".

وعن ويل سميث قال مسعود: "إنه ممثل بارع، وموهبته مختلفة، وتعلمت منه الكثير ومن أهم الأشياء التى تعلمتها منه أن تبقى كما أنت، ولا تغيرك الضوء والشهرة".

وحول نشأته قال مسعود: "أنا اتولدت فى مصر، وانتقلت مع أهلى إلى تورنتو وأنا بعمر الـ 3 سنوات، وكان يطمع أهلى أن أصبح طبيبا مثل إخوتى الاثنين، حيث إنهما درسا الصيدلة، ولكنى عندما بدأت دراسة الطب عند التحاقى بجامعة تورنتو، قررت أن أترك الجامعة بعد سنة ودرست التمثيل، وكان رد فعلى أهلى غير جيد، خاصة أنهم تركوا كل شىء فى مصر ليتمكنوا من بدء حياة أفضل لى ولإخوتى، ولكنهم مع الوقت تقبلوا الأمر".

بدأ مينا مسعود مسيرته الفنية فى عام 2011، ومنذ هذا الوقت شارك فى العديد من الأعمال الكوميدية، سواء الأمريكية، أو الكندية، بالإضافة إلى بعض الأدوار العربية، وأبرزها كان مسلسل "قلب مفتوح" عام 2015.

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وأكد مسعود: "لم يكن من السهل المشاركة فى الأعمال المختلفة، بسبب كونى عربيا، فكانت تعرض علىّ فى الأغلب أدوار الإرهابى أو غيرها، ولكن كل العقبات التى وقفت أمامى ساعدتنى فى أن أصل لما أنا عليه الآن بعد حوال الـ 7 أو 8 سنوات من العمل الشاق".

وأضاف: "بعد عرض الفيلم ستكبر ثقة المشاهدين فىّ أكثر، خاصة بسبب أصولى العربية وهذا هو ما أريده بشدة الآن، لكى أستطيع تقديم أدوار كبيرة من جديد، لكى نتمكن مع الوقت من أن نرى المصريين يلعبون أدوار مهمة".

وعند سؤاله عن الثلاث أمنيات التى يتمناها مسعود بشدة أجاب: "أتمنى أن الحكايات التى تدور عن المصريين أو العرب أو السودانيين يتم التركيز عليها بشكل أكبر، وأتمنى أن نضيف أشخاصا مثلى ومثل رامى مالك ورامى يوسف وسام إسماعيل، إلى سينما هوليوود".

وصرح مسعود: "أريد أن أذهب إلى مصر وأظهر في أدوار مع ممثلين وفنانين مصريين، حيث إننى كنت أشاهد أفلاما ومسلسلات مصرية في المنزل دائما مع أهلى، خاصة عادل إمام الذى أثر على شخصيتى وأسلوبى في التمثيل، جنبا إلى جنب مع نور الشريف وعمر الشريف وإسماعيل يس اعتدت على مشاهدتهم".

وعن سؤاله عن إجادته لـ اللغة العربية أجاب مسعود: "يتحدث أبى وأمى وأخوتى اللغة العربية في المنزل طوال الوقت، حيث أكد أبى أننا سنتعلم الإنجليزية أو أي لغة أخرى من المدرسة والتعامل مع من حولنا".

فيلم Aladdin يطرح فى دور العرض المصرية يوم 22 مايو الحالى، ومن المقرر أن يصل حول العالم بداية من يوم 24 من نفس الشهر، فيلم Aladdin يشارك فى بطولته جنبا إلى جنب مع الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، النجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie، والممثل الهولندي التونسي مروان كنزاري في دور جعفر.

وكانت قد أعلنت Disney أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.