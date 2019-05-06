ميغان ماركل تضع مولودها.. والأمير هاري يكشف نوعه

أكد الأمير البريطاني، هاري، الاثنين، التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس، ميغان ماركل، وضعت مولودها الأول.

وقال الأمير هاري:” لقد كان الأمر مذهلا. أنا فخور جدا بزوجتي”، بحسب ما أوردت “سكاي نيوز”.

وأضاف :” كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها”.

وكانت تقارير صحفية في بريطانيا رجحت، الأحد، أن تكون ماركل، قد أنجبت، قائلة إن المولود بنت، الأمر الذي يتناقض مع إعلان الأمير هاري.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب “لوجستية” هي التي دعت إلى الإرجاء.

ويقول الكاتب البريطاني، جون هيل، إن الإعلان عن ميلاد طفل هاري وماركل صار محتملا في أي لحظة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.