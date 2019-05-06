بالصور: كوب ستاربكس يثير غضب محبي قيم أوف ثرونز

على غير العادة، لم يكن معجبو مسلسل صراع العروش (قيم أوف ثرونز)، سعداء بعد مشاهدتهم الحلقة الرابعة من الجزء الثامن والأخير التي ظهر فيها خطأ اعتبروه “معيباً” بحق عمل يُعد الأعلى تكلفة في الإنتاج على مر التاريخ ولديه قاعدة كبيرة من المشاهدين.

وجاء “الخطأ” بظهور كوب قهوة ورقي يحمل اسم علامة “ستاربكس” أمام “دنيرس تارجارين” أو أم التنانين في أحد المشاهد التي كانت تضم أبطالاً آخرين من المسلسل.

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن المشهد وسط حالة من الذهول لمرور مثل هذا الخطأ في مسلسل من هذا الحجم، في ما أخذ آخرون بالتشكيك في وروده من غير قصد في إشارة إلى أنه ربما يكون إعلاناً ترويجياً للشركة التي تحمل شعار الكوب.

ولم يصدر تعليق رسمي من شركة HBO المنتجة للمسلسل، فيما تأتي هذه الحلقة في أعقاب آثار معركة Winterfel وهزيمة Night King.

وحققت الحلقة السابقة من المسلسل رقماً قياسياً بتخطيها 8 ملايين تغريدة عبر شبكة “تويتر” لتكون أكثر حلقات الدراما انتشاراً.

وتبلغ تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار، وصور العمل في 8 دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب، وسجل المسلسل أرقاماً قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة تمت مشاهدتها بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.

وعلق أحد مشاهدي المسلسل بالقول: استغرق العمل في الجزء الثامن نحو سنتين لانتاج 6 حلقات، ورغم هذه المدة، نسي العاملون على المسلسل كوباً من القهوة في أحد مشاهده.

ولم يخل الأمر من السخرية عندما قال آخر عبر “تويتر”: يبدو انه وفي تطور مفاجئ، قرر منتجو العمل الدرامي افتتاح فرع لمقهى “ستاربكس” في Winterfell، بينما علق آخر: من الواضح ان “دنيرس تارجارين” تفضل القهوة بدلاً مما يشربه الآخرون في المسلسل.

ويمتلك مسلسل “صراع العروش” رقما قياسيا فريدا في تاريخ جوائز “إيمي” المرموقة كونه المسلسل الدرامي الأكثر حصدا لها بإجمالي 38 جائزة من 128 ترشيح.