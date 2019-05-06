دينا لشيخ الحارة: جوهرة متنفعش راقصه.. وانا اول من رفضتها في مصر

حلت الفنانة دينا، ضيفة برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم، الأثنين، وذلك عبر قناة "القاهرة والناس".

وكشفت دينا خلال الحلقة عن عدم غيرتها ونفسنتها من الراقصة جوهرة ، وأضافت أنها عندما كانت ضمن لجنة تحكيم في مسابقة للرقص التي كانت جوهرة ضمن المتسابقين خلالها قالت أن جوهرة لاتصلح للرقص وتم خروجها من المسابقة التي كانت تضم ٦٠ راقصه.

وكما تحدثت عن الدعوة القضائية التي رفعتها عن الإعلامي تامر أمين بعد مهاجمته الرقص الشرقي واصفًا أياها بانه تاجر بجسدها علي الرغم أنه صديق مقرب لها؛ وطالبت دينا خلال الحلقة أنه لابد من أن يقدم الإعلامي تامر أمين اعتذارًا لمهنة الرقص الشرقي والراقصات، قائلة أن تامر لديه شيزوفرينيا ولابد أن يذهب للطبيب للمعالجة.

وأضافت أنها أكتشفت خلال مسابقة الرقص أنه لاتوجد راقصة مصرية مناسبة،

مُشيرة إلى أنه حتى الأن لم يتم تكريم الراقصات في مصر.وعن سخرية الشيخ خالد الجندي عليها بشكل شخصي وعن الرقص الشرقي قالت :"لا أتحدث عن علاقة الفن بالدين ولكن لدي رسالة إلى الشيخ خالد الجندي أنه يعايب عن خلقة ربنا وهذه المعايبة أعتقد أنها ليست من صفة الدين والشيوخ والأنبياء".وتابعت :" أن مدارس الرقص الشرقي للسيدات فقط وهذا من حقوقهم لمعرفة فن بلدهم وتحسين حالتهم المزاجية وتساعد أيضًا في إنقاص الوزن".

وكشفت خلال الحلقة عن عدم حبها بالإرتباط من الوسط الفني قائلة :" مابصدقش الممثلين في الحب ومبحبش اتجوز منهم".

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وكشفت في مفاجأة غريبه أن ابنها "علي" قد حظرها علي موقع تبادل الصور الانستجرام.

وأضافت دينا أنها عندما كانت تعمل في في أحد المسلسلات التي قامت بتجسيدها طلبت من المخرج الذهاب في أخر يوم تصوير لتلحق بعمل أخر قال لها "لو مشيتي أسمك مش هينزل على التتر"، فترد قائلة :" أبقى نزل أسم والدتك مكاني"

وعن تسببها في إعتزال الفنانة أثار الحكيم قالت : أنها وجدت أثار الحكيم في مناقشة حاجة مع سيدة كانت تجسد دور خلال أحد أعمال والعمل يتطلب منها أن ترتدي ملابس ساخنة فعندما وجهت الحديث بأن هذا من مهام المخرج قالت من رأي منك منكرًا فليغيره فحاولت تفهمها الموقف بأن لاعلاقة الفن بالدين".

وتابعت :" أن هذا العمل كان يتم تصويرة خلال الستينات كما رفضت أثار تصوير مشهد بجانبي نظرًا لأرتدائي فستان عريان وعقب ذلك الموضوع تم تداوله على السوشيال ميديا بشكل واسع".

وأشارت إلى أن الفنانة فيدرا تسببت في مشاكل كثيرة مع حماتها خلال زواجها وعقب ذلك تزوجت شقيقه.

يذكر أن أولي حلقات برنامج الجزء الثالث من برنامج "شيخ الحارة" قد أذيعت اليوم علي قناة القاهرة والناس الساعه السادسه و٤٠ دقيقة .