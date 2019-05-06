«الممر» يعيد الدراما الحربية للسينما

ينطلق فيلم «الممر» فى دور العرض المصرية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر 5 يونيه المقبل، ويعتبر العمل هو أول عودة للدراما الحربية فى السينما، بعد غياب المنتجين عن تقديم أى أعمال تتناول الحروب.

وطغت الأجواء الحربية وطابع الانتقام على أحداث الفيلم الذى يشارك فيه أحمد عز فى دور قائد على الجبهة فى الجيش المصرى، إياد نصار فى دور ضابط إسرائيلى، أحمد رزق يقدم شخصية صحفى، ويلعب شريف منير دور

مقدم فى الجيش، وتقدم هند صبرى شخصية زوجة أحمد عز.

كانت شركة الماسة قد أطلقت مؤخراً المقدمة الرسمية الأولى لفيلم الممر وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على فيسبوك ويوتيوب، وكذلك مقدمتان تشويقيتان للفيلم، وحققتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما أطلقت البوسترين الرسمى والتشويقى للفيلم.

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فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم

وتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم أيمن أبوالمكارم والديكور باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكى لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

فيلم «الممر» تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر فى خمس مدن هى السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.