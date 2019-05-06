سوبر ميرو تتغلب علي ضعف شخصيتها بالأحلام

كشفت الحلقة الأولي من مسلسل سوبر ميرو بطولة إيمي سمير غانم عن ضعف شخصية البطلة أميرة خلال المسلسل ضعف شخصية البطلة أميرة خلال المسلسلوحلمها بأن تصبح بطلة خارقة للتغلب خلال حلمها علي شخصيتها الضعيفة.

وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي.



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