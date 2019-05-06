سوبر ميرو تتغلب علي ضعف شخصيتها بالأحلام

كشفت الحلقة الأولي من مسلسل سوبر ميرو بطولة إيمي سمير غانم عنضعف شخصية البطلة أميرة خلال المسلسل
وحلمها بأن تصبح بطلة خارقة للتغلب خلال حلمها علي شخصيتها الضعيفة.
وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي.
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