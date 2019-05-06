شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الزوجة 18 بطولة الفنان حسن الرداد ظهور زوجات حمزة الأربعة، الآتي لم تعرف زوجات حمزة الأربعة، الآتي لم تعرفكل منهم بزواجه من غيرها.

كما شهدت الحلقة فشل محاولة قتل حمزة بالسم من قبل شهيرة إحدي زوجاته.

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كانت هذه تفاصيل خبر فشل محاولة قتل حمزة " حسن الرداد " من إحدي زوجاته بمسلسل الزوجة 118 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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