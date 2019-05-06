«الأعلى للإعلام» يرصد دراما رمضان

قررت لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متمثلة فى لجان «الشكاوى والرصد والمتابعة والدراما»، عقد اجتماعات شبه يومية، طوال شهر رمضان المبارك، لاستقبال شكاوى الجمهور والجهات المختصة والمجتمع المدنى والنقابات المهنية، حول الأعمال الفنية الرمضانية بكل أنواعها من مسلسلات وبرامج.

وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان المجلس ترصد كل ما سيبث من أعمال درامية وبرامج وإعلانات

فى رمضان.

وأضاف أن لجنة الدراما بالمجلس ستتابع كل ما سيتم عرضه فى الشهر الكريم، وأى مخالفة سيتم التعامل معها بالقانون وبالعقوبات التى ستصل إلى وقف أى عمل درامى أو إعلانى مخالف للقيم وأخلاق المجتمع.

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وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ«الوفد»، إننا نبحث شكاوى المواطنين وندرسها

ونستمع إلى رأى المشكو فى حقه ولا نحقق من طرف واحد بل نستمع إلى كل الأطراف ونأخذ بالأدلة وما تقدمه لجنة الرصد والمتابعة ورأى الجمهور قبل إصدار قرار فى الشكاوى الواردة إلينا.

وأضاف الهدف من ذلك هو الحفاظ على التقاليد المصرية وليست قيوداً على الإبداع، كما يجب الارتقاء بالخطاب المعتمد والابتعاد عن السب والقذف.

وتابع شوقى أن لجنة الشكاوى، حفظت الشكوى المقدمة من شبكة قنوات صدى البلد والمتعلقة بمسلسل «سوبر ميرو» الذى تلعب بطولته إيمى سمير غانم ووالدها سمير غانم.