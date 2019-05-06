إنجى البستاوى مديراً لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أصدرت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان محمد صبحى قراراً بتصعيد الدكتورة إنجى البستاوى مديرا للمهرجان تأكيدا على المجهود الكبير الذى بذلته خلال الدورات السابقة. الدورات السابقة. تم إصدار القرار بناء على اقتراح الرئيس الشرفى للمهرجان، الفنانة القديرة سميحة أيوب، فى الاجتماع السابق للجنة العليا، وقد قوبل بإجماع الأصوات والآراء. أكد رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى أن الدكتورة إنجى من الكوادر الشابة فنياً وإدارياً وأمام فريق العمل تحدٍّ كبير للتحضير للدورة الخامسة فى ٢٠٢٠ بعد النجاح الكبير الذى حققته الدورة الرابعة.

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