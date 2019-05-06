شاهد.. تامر حسني ضيف شرف أولي حلقات "ولد الغلابه"

حرص الفنان أحمد السقا علي توجيه الشكر لصديقه الفنان تامر حسني، بعد ظهوره كضيف شرف في أولي حلقات مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة"، وذلك علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". نشر السقا عبر حسابه صورًا له ولتامر حسني من الحلقة الأولي لمسلسل "ولد الغلابة"، وعلق قائلًا: "شكرا لأبو الرجولة



يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة"، يشارك في بطولته إلي جانب أحمد السقا كل من: مي عمر، محمد ممدوح، هبة مجدي، إنجي المقدم، كريم عفيفي، إدوارد، هادي الجيار، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي. أخويا تامر حسني".يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة"، يشارك في بطولته إلي جانب أحمد السقا كل من: مي عمر، محمد ممدوح، هبة مجدي، إنجي المقدم، كريم عفيفي، إدوارد، هادي الجيار، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي.

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