بعد نجاح حلقته الأولى .. أحمد السقا يوجه رسالة لـ تامر حسني

وجه النجم أحمد السقا رسالة لنجم الجيل تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "شكرا لابو الرجوله اخويا تامر حسنى"، و ذلك بعد نجاح حلقته الأولى من مسلسله "ولد الغلابة". ذلك بعد نجاح حلقته الأولى من مسلسله "ولد الغلابة". يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي. Advertisements

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