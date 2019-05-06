نجوم الصف الأول يستعيدون هيبة ميكروفون الإذاعة

يبدو أن نجوم الصف الأول قرروا أن يضعوا بصمتهم الخاصة على الإذاعة، فى محاولة منهم لاستعادة بريقها التى افتقدته مثل سائر الإذاعات العربية، إذ يشهد الموسم الرمضانى الإذاعى مشاركة قوية من جانب كبار الفنانين فى مصر. أبرزهم كريم عبدالعزيز، ومحمد هنيدى، ومصطفى قمر. تاركين الساحة الدرامية التليفزيونية للشباب الجدد الذين يضعون أولى خطواتهم على سلم الفن.

ويعتبر الفنان أحمد حلمى من أوائل النجوم الذى أولوا اهتماما كبيرا بالإذاعة فى الفترة الأخيرة على حساب تواجده فى الدراما التليفزيونية، فلا يمر موسم دون أن يقدم فيه مسلسلا إذاعيا، ويقدم هذا العام مسلسلا إذاعياً رمضانيا جديدا بعنوان «وش فى وش» مع الفنانة داليا البحيرى المُذاع على إذاعة إينرجى.

وفى الوقت الذى يحاول فيه النجوم الشباب إثبات موهبتهم فى البطولة المطلقة فى الدراما الرمضانية، اتجه الفنان كريم عبدالعزيز، الذى لم يحالفه الحظ منذ أن عرض له مسلسل «الزيبق» فى رمضان 2017، وخرج من السباق الرمضانى العام الماضى بعد توقف التحضير للجزء الثانى، للإذاعة بمسلسل «توأم روحي».

تدور أحداثه حول «طلعت» و«بهجت» توأم متماثل فى الشكل، لكنهما مختلفان فى الميول وطريقة التفكير، فالأول ورث الانضباط عن والده والثانى ورث حب الفن عن والدته، ويشاركه فى بطولة المسلسل الفنانة سوسن بدر وإنعام سالوسة، ومن المقرر عرضه على شبكة راديو النيل فى الرابعة والنصف مساءً.

ووجد الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد ضالتهما فنيا، فقد تربعا على عرش رمضان تلفزيونيا وإذاعيا، إذ يعرض لهما عملان «الواد سيد الشحات» المُذاع على القنوات الفضائية، ومسلسل «عربى إنجليزي»، الذى يدور

حول الاختلافات بين الثقافة العربية والغربية، من خلال اجتماع مدرسين أحدهما يمثل الفكر الغربى والثانى الفكر الأصيل، المُذاع على محطات راديو النيل فى 3:45 مساء.

إلى جانب مشاركتها فى الموسم التلفزيونى الرمضانى من خلال مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان، شاركت الفنانة حلا شيحة فى الموسم الإذاعى الرمضانى أيضاً بمسلسل «نوسة نحلة» بمشاركة كل من محمد عبدالرحمن وأحمد شيبة، ويتناول المسلسل شخصية «نوسة» التى ظهرت فى فيلم «اللمبى» وكيف تغير شكلها بعد مرور 16 عامًا، خاصة بعد أن انفصلت عن زوجها، وتحملت مسئولية ابنها، وهو يعرض على ميجا FM، ونغم FM، راديو هيتس وشعبى FM، فى الساعة 5:15 مساء.

وحجز الفنان هانى رمزى مقعدا له فى الموسم الرمضانى الإذاعى بـ«قمر فى سكة سفر» بمشاركة ويزو، ضياء الميرغنى، وانتصار وأحمد حلاوة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ومن المقرر إذاعته على الشباب والرياضة. إلى جانب برنامجه التليفزيونى الرمضانى «هانى فى الأدغال».

وينافس على القضمة الكبرى من الكعكة الرمضانية الفنان مصطفى قمر بمسلسله «أنا يا ناس» التى تشاركه فى بطولته كل من ريهام عبدالغفور، وندى بسيونى، وشريف باهر وأحمد صيام.

تدور أحداثه فى إطار فانتازى، حول طبيبة تأتى من الخارج تمتلك جهازًا يحول الأفكار والأحلام إلى فيديو.

Advertisements

وتواجد الفنان أحمد رزق هذا العام من خلال الإذاعة بمسلسله «رحلة حرب الشبكشى» الذى تشارك فى

بطولته الفنانة هبة مجدى، وأشرف عبدالغفور وسميرة عبدالعزيز، ومن تأليف عبدالحميد أبو زيد وإخراج أمجد أبو طالب، ومن المقرر أن يذاع عبر إذاعة القاهرة الكبرى.

وتشارك الفنانة آيتن عامر فى تجربة محمد أنور وأوس أوس الأولى فى الإذاعة، بمسلسل يحمل عنوان «مع كامل احترامي»، وهو عمل كوميدى، تدور أحداثه حول كامل وصديقه القديم «بهجت» الذى يدبر له المكائد حتى يستطيع إعادته إلى صوابه والتعلم من أخطائه، ويعرض المسلسل على كل من ميجا FM، نغم FM، راديو هيتس، وشعبى FM، فى تمام السادسة مساء.

أنقذت الإذاعة مصير شيكو وهشام ماجد، بعد أن خرجا مسلسلهما «اللعبة» فى اللحظات الأخيرة من السباق الرمضانى، وحققت الحلقات الأولى من مسلسلهما الإذاعى «ابن خالة حفيد أخطر رجل فى العالم» الذى يدور فى إطار كوميدى لايت، المُذاع على إينرجى.

وبعد أن سيطر الشباب على الدراما التليفزيونية، وجد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة ضالته فى الإذاعة، حيثُ يعرض له مسلسل «عين الحياة» الذى يتحدث عن أخلاق بنت الحارة الشعبية المتعلمة، التى تنجو من الزلزال وتروى ما حدث لها تحت الأنقاض، ويرصد المسلسل أحداثًا واقعية ومستقبلية، يشارك فى البطولة يسرا اللوزى، ميرنا وليد، أحمد ماهر، ناصر سيف ومصطفى حشيش، ويُذاع على إذاعة صوت العرب.

وبعد النجاح الذى حققه فريق برنامج «ستار داى نايت بالعربي» يشاركون فى بطولة مسلسل «برنس ونص» مع الفنان طارق عبدالعزيز، المُذاع عبر شبكة البرنامج العام.

ويُذاع يوميا على شبكة صوت العرب فى الخامسة مساءً مسلسل «إنسان» للفنان عمرو عبدالجليل تأليف الإذاعى محمد عبدالعزيز. ويشارك فى بطولة العمل محمود الحدينى وخالد الزهبى، وإيمان محمد.

تلقى الحلقات المنفصلة المتصلة الضوء على الجانب الإنسانى فى حياة بعض الشخصيات العالمية التى قدمت خدمات للبشرية منهم الشيخ زايد بن سلطان، ونيلسون مانديلا، والدكتور مجدى يعقوب، وغاندى.

وتخوض الفنانة نشوى مصطفى بمشاركة الفنان أحمد بدير، الموسم الرمضانى الإذاعى بمسلسل «الشهبندر» من تأليف سعد القليعى وإخراج أمجد أبو طالب، ومن المُذاع على إذاعة القاهرة الكبرى.