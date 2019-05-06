خاص "الفن"- ناصيف زيتون: "أتمنى تقديم اللونين الخليجي والمغربي .. ولكن"خاص الفن- مايا دياب: "أفضل...

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الفنان ​ناصيف زيتون​في تصريح خاص لموقع "الفن"، أنه يحب ويريد تقديم لهجات عربية عدة من خلال أعماله المقبلة، إلا أنه حريص على إتقان أي لهجة أو أي لون يقدمه، ولن يقدمه لمجرد رغبته بالغناء بلهجات متعددة فقط.

وأضاف زيتون: "يشرفني غناء أي لهجة عربية إذا كنت أتقنها، ولكن تقديم لهجة بعيدة عن اللون الذي أتقنه خطوة صعبة جداً، وأتمنى أن أجد أغنية خليجية أو مغربية أو راي مثلاً، ولكن الوضوع صعب".

ويخوض زيتون تجربة الأغنية المصرية بألبومه المقبل، بعد أن وجد الأغنية المناسبة لما يريده، كذلك سيقدم الأغنية العراقية بهذا الألبوم.