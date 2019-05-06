خاص الفن- مايا دياب: "أفضل نفسي بلا مكياج"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبرت الفنانة ​مايا دياب​ ان الناس تثني على شكلها وهي من دون مكياج وهذا ما تشعر به من خلال تعليقاتهم وردات فعلهم، واشارت في حديث خاص الى موقع "الفن"، الى انها ايضا تحب نفسها من دون مكياج وبيومياتها.

من جهة ثانية تتابع مايا التحضير لأعمال فنية جديدة بالفترة المقبلة وقصة رومانسية فيها الكثير من الشجن بين حبيبين وبطريقة جديدة، هذه لمحة عن اغنيتها مع الفنان ​زياد برجي​ المنتظرة قريبا، فقد تم فعليا الانتهاء من تسجيل الاغنية الديو حسب ما علم موقع الخليج 365، في ستوديو هادي شرارة، وهي كانت خاصة لمايا ثم تم الاتفاق على تقديمها ديو.