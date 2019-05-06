ميرنا وليد - بيروت - إعتبرت الفنانة مايا دياب ان الناس تثني على شكلها وهي من دون مكياج وهذا ما تشعر به من خلال تعليقاتهم وردات فعلهم، واشارت في حديث خاص الى موقع "الفن"، الى انها ايضا تحب نفسها من دون مكياج وبيومياتها.
من جهة ثانية تتابع مايا التحضير لأعمال فنية جديدة بالفترة المقبلة وقصة رومانسية فيها الكثير من الشجن بين حبيبين وبطريقة جديدة، هذه لمحة عن اغنيتها مع الفنان زياد برجي المنتظرة قريبا، فقد تم فعليا الانتهاء من تسجيل الاغنية الديو حسب ما علم موقع الخليج 365، في ستوديو هادي شرارة، وهي كانت خاصة لمايا ثم تم الاتفاق على تقديمها ديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- مايا دياب: "أفضل نفسي بلا مكياج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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