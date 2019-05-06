خاص وبالفيديو- هذا ما سيحصده أحمد السقا من "ولد الغلابة"

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​توقعات​ فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل المصري ​أحمد السقا​، فما الذي كشفه طنب عن إطلالة السقا في شهر رمضان من خلال مسلسل "ولد الغلابة"؟

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للممثل أحمد السقا، يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو.

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