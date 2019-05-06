كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. أداء "هوليودي" لـ محمد إمام في أولى حلقات مسلسل "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، عدد من مشاهد الأكشن على طريقة نجوم" هوليود"، إذ ظهر محمد امام، في بداية المسلسل بعضلات "مفتولة"، وقام بسحب سيارة كبيرة بيده دون مساعدة أحد، لينقذ أحد بطلات العمل، خلال إحدى الموالد الشعبية.

وأضهر محمد إمام، بذلك أولى قدراته الخارقة، إضافة إلى أنه سيقوم بثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج.

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في نفس السياق شهدت أحداث المسلسل، بعض المشاهد الاكشن، حيث قام "هوجان"، بإنقاذ أطفال تم خطفهم من المولد الشعبي، وقام بضرب خمس مجرمين ضربات قاتلة.

واستكمل الفنان، عرض القوة ضمن احداث المسلسل، بالدفاع عن الفنان صلاح عبدالله"، والذي يجسد شخصية "بهلول"، من أشقائه الذي عثروا عليه لاسترجاع حقهم الذي سرقه "بهلول".

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.