كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حلقة فيفي عبده.. رامز في الشلال يتصدر مؤشرات البحث على جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه رامز جلال، عبر شاشة ام بي سي مصر، مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقاته اليوم، بوقوع فيفي عبده ضحية له.

ومن المقرر أن يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم طوال شهر رمضان الكريم.