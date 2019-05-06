كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاسيت والمروحة" وبوسترات نجوم التسعينات.. أبرز لقطات "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة mbc الفضائية، أولى حلقات مسلسل "زلزال"، ودارت أحداثها عام 1992، بظهور شخصية "حربي" محمد رمضان، الذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة، ويحمل "الكاسيت والمروحة" على "التاكسي" كعادة معظم المصريين الذين سافروا إلى الخليج.

وشهدت الحلقة لقاء "حربي" بزوجته "فهيمة" نسرين أمين، وأولاده بعد غياب طويل، ولديه ابن كبير يدعى "محمد" مولع بالنجم محمد منير ونجوم فترة التسعينات عمرو دياب ومحمد فؤاد، ويعلق "بوسترات" البوماتهم على حوائط غرفته.

وتضمنت الحلقة بداية الصراع بين "حربي" و"خليل السواح" ماجد المصري، أحد تجار الفاكهة في "العياط"، بانهيار منزل الأول" في زلزال 1992، قبل تسجيل قطعة الأرض في الشهر العقاري، بعد شرائها بالتقسيط من "السواح" بمبلغ 100 الف جنيه.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.