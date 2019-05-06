كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على أنغام "سواح".. محمد رمضان يعود من الغربة في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت قناة mbc الفضائية، أولى حلقات مسلسل "زلزال"، ودارت أحداثها عام 1992، بظهور شخصية "حربي" محمد رمضان، الذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة، ويذهب إلى منزله بمنطقة "العياط" على أنغام أغنية "سواح" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتضمنت الحلقة بداية الصراع بين "حربي" و"خليل السواح" ماجد المصري، أحد تجار الفاكهة في "العياط"، من خلال حديثهما على قطعة أرض تقدر بمائة ألف جنيه، باعها "السواح" لحربي بالتقسيط، دون تسجيل نهائي بالشهر العقاري.