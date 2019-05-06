كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة محمد رمضان في أولى حلقات "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر من داخل مسلسل "زلزال"، أن محمد رمضان سيموت في أولى حلقات مسلسل "زلزال"، المقرر عرضها على شاشة قناة "dmc".

ومن المقرر أن يموت حربي كرامة في زلزال 1992، وبعد ذلك يكبر محمد رمضان، في منتصف الحلقة الثانية، ليقوم بالسعي للبحث عن ميراث والده الذي سلبه عائلة والده.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى.