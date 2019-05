كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة للحلقة الـ 4 من GOT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، فجر اليوم، وطرحت باسم The Last of the Starks، والتي بدأت بالوقوف جميعا عرفانا وتقديرا لكل من راحوا ضحية في الحرب مع ملك الليل وجيشه، وأكد "جون سنو" أنه يجب تخليد أسمائهم مدى الضهر، ليعرف العالم أن من راحوا هم سبب وجود الحياة إلى وقتهم، ولولاهم لما كانت تكتمل الحياة.

ومن ثم بدأت الاحتفالات، في وينترفل بعد التخلص من ملك الليل وجيشه في الحلقة الماضية، وفى خلالها قامت "دينيريس تاريجريان" بتنصيب جيندرى ملك على "ستورمز إند"، بعد أن أعلنته ابن شرعى لـ روبرت براثيون، ليطلب بدوره من "آريا ستارك" أن تتزوجه لتصبح ملكة، ولكنها قابلت طلبه بالرفض، حيث أنها لا ترى نفسها ملكة أو ليدى لإحدى البلاد.

واجتمع كل من جيمى لانيستر، وتريون لانيستر، وبريان من تارث، وبودريك باين، على طاولة ليبدوأ لعب لعبة اخترعها تريون، لتنتهى بالكشف عن حقيقة أن بران لاتزال عذراء، وتنهى جلستهم، وتقوم ليلحق بها جيمى لانيستر، وتحدث بينهما علاقة لأول مرة في حياتها، كما أنها كسرت قلب تورمند جينتسباين، بسبب تفضيلها جيمى عليه.

ومن ثم بدأوا جميعهم التحضير للمعركة الجديدة ضد سيرسى لانيستر وآيرون جريجوى، ولكن حدث بعض المشادات الكلامية بين دينيريس وسانسا بسبب كون المحاربين على كلا الجانبين في حالة يرثى لها ويحتاجون إلى الراحة، ولكن أوقف جون سنو المشادات، حيث أكد على أنهم سيوفون بعدههم وسيقفون وراء دينيريس مهما كلفهم الأمر.

لتطلب كل من آريا وسانسا التحدث مع سنو وبران بمفردهم ليخبروهم بحقيقة نسب جون سنو، بعد أن طلب من كلاتاهما القسم بأنهما لن تخبرا أحد، وبالرغم من ذلك ألا أن سانسا أخبرت تريون لانيستر بحقيقة الأمر.

ولكن ومع استعدادهم للمغادرة وصل برون إلى الشمال، لكى يقوم بقتل كلا من جيمى وتريون، بأمر من شقيقتهم سيرسى، والتي ستعطيه بلدة ريفران، ليقوم تريون بعرض هايجاردن فى سبيل أن لا ينفذ أوامر سيرسى، ليتقابل كل من آريا ستارك و Hound أثناء عزم كلاهما على الوصول إلى كينجز لاندينج لينهوا بعض الأمور المتعلقة بهم هناك.

وفى رحلة دينيريس إلى دراجونستون اعتدى آيرون جريجوى على سفنها والتي أدت إلى قتل تنين أخر، وخطف ميساندى، وتدمير أسطولها البحرى.

وشهدت الحلقة أيضا الوداع بين تورمند وجون سنو، قبل مغادرة الثانى للحرب مع صفوف دينيريس، كما أخبر سام وجيلى سنو حول حملها، وأنهم سيطلقون اسم جون على الطفل في حال كونه "صبى".

وكذبت سيرسى على آيرون جريجوى حين أخبرته أنها حامل بطفله، قبل اقتراب حربها مع دينيريس، وخاصة بعد خطفه لـ ميساندى، وجلبها إلى كينجز لاندينج.

واختار جيمى لانيستر أن يترك بريان، ويذهب إلى أخته ليكون بجانبها في حربها، وذلك الوقت دارت محادثة بين تريون ولورد فاريس حول اختيار الملك الحق للجلوس على العرش الحديدى ومساندته سواء أن كان جون أو دينيريس.

وانتهت أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثامن من Game Of Thrones، بقتل ميساندى على يد سيرسى لانيستر، أمام دينيريس وتريون وجراى ورم وباقى جيش الانساليد.