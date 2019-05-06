شاهدوا فيفي عبده تعتدي على رامز جلال بأقوى الشتائم

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 09:57 مساءً - وقعت الراقصة ​فيفي عبده​، ضحية برنامج المقالب “رامز في الشلال” مع رامز جلال، في الحلقة الأولى من البرنامج.

وشملت الحلقة كم هائل من الشتائم التي أطلقتها عبده، بعد وقوعها في فقرات المقلب، بداية من قذف الفيل للمياه عليها إلى ركوبها الارب المطاطي وصولاً للغوريلا التي يرتديها رامز جلال.

وفكرة البرنامج هذا العام تبدأ من مكالمة تليفونية من ​إعلام​ي لبناني شهير لفنان يتفق معه على تصوير إعلان في جزيرة بالي بدولة إندونيسيا، وبينما هم ذاهبون الى المكان عبر القارب حيث ينقلب على ظهره، ليحاول الضيف السباحة لإنقاذ نفسه من الغرق، ويصل الضيف إلى الجزيرة، ويحاول الصعود إلى سطح الجزيرة، ليطمئن أنه نجا من الغرق، وبعد ثوان معدودة تتحرك الجزيرة وينزلق الضيف، وف النهاية تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة، والغوريلا في الحقيقة هي رامز جلال ثم يكشف رامز في النهاية حقيقة الأمر.