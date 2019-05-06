رسائل غزل متبادلة بين شيماء سيف وزوجها في عيدهما الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية شيماء سيف بعيد زواجها الأول مع مدير التوصير محمد كارتر من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

شيماء نشرت صورة من حفل زفافها وكتبت معلقة: «سنة أولى جواز عقبال مليون سنة وانت كل دنيتى وحبيبى الى مستحملنى وواقف جنبى وفضهرى العمر كله يارب سوا وربنا يقدرني واسعدك يا اطيب وأجمل واحن قلب فى الدنيا بحبك».

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محمد كارتر رد على زوجته من خلال رسالة أخرى كتب فيها: « كل سنة وانتي روحي حياتي اللي من غيرها ولا اتنفس ولا اعيش مستحملك ايه بس وكلام ايه انا العالم كله بيحسدني انك عايشة معايا ربنا يديمك عليا نعمة يا احلي واحن زوجة في الوجود».

شيماء سيف احتفلت بزفافها على محمد كارتر في مايو 2018، وسط حضور عدد هائل من نجوم الفن ومن بينهم إيمي سمير غانم، حسن الرداد، دنيا سمير غانم، محمد حماقي.

الفنانة الشابة تشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «الزوجة رقم 18»، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ناهد السباعي، هيدي كرم، وسلوى خطاب.