انت الان تتابع تفاصيل خبر "رمضان وأرقام".. إحصائيات يومية للصائم يقدمها "الخليج 365" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 09:52 مساءً - ينشر موقع "الخليج 365"، على مدار أيام الشهر الفضيل، بطاقة "رمضان وأرقام"، تعرض أرقاماً وإحصائيات تتعلق بالشهر الفضيل. وسيكون زوار موقعنا الكرام على موعد مع معلومة رمضانية وإسلامية، تزيد من معرفتهم عن دينهم الحنيف وشهرهم الفضيل موثقة بالأرقام والإحصائيات.

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