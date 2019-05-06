خاص- والد نادين ن. نجيم يظهر في اولى حلقات “خمسة ونص”

انطلق مسلسل “خمسة ونص” بأولى حلقاته مع بداية شهر رمضان وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهما. اخراج فيليب اسمر وانتاج شركة الصبّاح للاعلام.

في أولى الحلقات يفقد السياسي والثري رفيق علي احمد وزوجته رولا حمادة ابنهما في حادث سيارة ما يسبب صدمة للأم وانهيارها بعد فقدانها ابنها الوحيد، ووعكة صحية كبيرة تصيب الأب فيتم استدعاء نادين ن. نجيم التي تلعب دور طبيبة أمراض الدم والأورام وهي طبيبته في نفس الوقت. واثناء معالجة نادين للوالد تلتقي بـ قصي خولي الذي اتى من السفر خصيصاً لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقه من والده وحضور مراسم الدفن.

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خلال الحلقة نرى انهماك الاعلام بتغطية خبر وفاة نجل الثري رفيق علي أحمد.

ولفتنا عند عودة نادين الى منزلها واثناء استراحتها تسلط الكاميرا الضوء على صورة وضعت على الطاولة وتعود الى نسيب جرجس نجيم وهو والد نادين الحقيقي والذي توفي في أب 2018 بعد صراع مع المرض.

ويستكمل فريق العمل تصوير المسلسل وهو من تأليف ايمان السعيد، وإخراج فيليب اسمر، ويشارك في بطولته نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

اما شارة المسلسل باللهجة اللبنانية اللبنانية بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، الحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.