"العاصوف" في أولى حلقاته: مشاهد "باهتة" وهدوء في "تغريدات" القصبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تنل أولى حلقات المسلسل التاريخي "العاصوف" في جزئه الثاني الرضا التام من المشاهدين، حيث بدأ بمشاهد عاديه و"باهتة" لا تحمل رسائل الحقبة الزمنية التي يمثلها المسلسل.

وظهرت مشاهد الفانتازيا طوال الحلقة، ولكن دائمًا مثل هذه المسلسلات تبدأ بالهدوء الذي يسبق العاصفة، والمعروف عن أعمال القصبي أنها تحظى بمتابعة كبيرة واهتمام واسع.

وقبل انطلاق أولى الحلقات بقرابة ساعتين ظهر ناصر القصبي عبر حسابه في "تويتر" وهو يتطرق إلى انطلاق اولى الحلقات في وقتها الجديد الذي يختلف عن العام الماضي، وقال في تغريدته "الليلة موعدنا إن شاء الله مع الحلقة الأولى من (العاصوف 2) الساعة 7:35 مساءً بتوقيت الرياض".

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ذلك يعني تقديم موعد العرض 25 دقيقة عن الجزء الأول الذي كان عند الساعة الثامنة مساءً، بعد مطالبات شعبية بتقديمه حتى لا يتعارض مع وقت صلاة العشاء في بعض مناطق المملكة.

ظهور القصبي بهذا الهدوء لم يعتاد عليه الناس من تغريدات سابقه له مستفزة أو مثيرة، وهو عكس تغريدته التي أطلقها العام الماضي قبل انطلاق اولى حلقات الجزء الأول من العاصوف، ولاقت اهتماما كبيرا، حيث كتب "اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت.. اكفني شر المدرعمين المنفلتين أما الناقدين المعترضين فأنا كفيل بهم".

يذكر أن الجزء الثاني من "العاصوف" يسلط الضوء على الطفرة التي حصلت في السعودية بعد منتصف السبعينات حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذاً في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.