ندى أبو فرحات تكشفُ تفاصيل دورها في مسلسل "الكاتب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشاركُ الممثلة ندى فرحات في السباق الرمضاني لهدا العام من خلال تجسيدها لشخصية دينا في مسلسل "الكاتب"، إذْ تلعب دور طليقة "يونس جبران" متحديةً ظروف الحياة لمساعدة طفلها على المضي قُدمًا وعدم التأثر بانفصال والديه.

واللافت بالأمر أن ندى أبو فرحات تتجنّب الحديث مطولًا عن دورها بهدف تشويق جمهورها وحثّه على متابعتها، إذْ من المتوقع أن يُشكّل العمل عودة قوية لها على الشاشة الصغيرة.

ومسلسل "الكاتب" من بطولة النجم السوري باسل خياط، وتشاركه الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة التي شكّلت معه ثنائيًا ناجحًا في مسلسل "تانغو" الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة ندى أبو فرحات، حيث تحدّثت عن دورها في مسلسل "الكاتب"، متوقعةً أن يُسجّل بصمةً على الساحة الفنية.