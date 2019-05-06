راغب علامة: سرُّ جمال المرأة ضحكتها.. وهذا ما قاله عن أحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن سر نجاح زواجه، موضحًا أن الإرادة والإصرار على استمرار الزواج والمحافظة عليه هو السبب في ذلك، وأن سر جمال المرأة هو ضحكتها.

وتحدّث علامة في تصريحات تليفزيونية، عن علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام، قائلًا :"علاقتي بها انتهت مع برنامج أراب أيدول"، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما، وأدّت إلى عدم مشاركته في الموسم الأخير للبرنامج.

أمّا عن الفنانين الذين يرفضون الغناء بلهجة غير لهجة بلدهم، علّق قائلًا:"الله يشفيهم".

وقال الفنان اللبناني إنه يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته اللبنانية، وهي الكندية، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن تم منعه من الغناء في أي بلد.

Advertisements

وأضاف: "أكثر موقف محرج تعرّضت له هو وقوعي على المسرح أمام الجماهير".

وتحدّث عن السبب الأساسي في اضطراب الأوضاع السياسية في لبنان، قائلًا: لبنان بلد الطوائف وليس بلد الوطن".

وأشار إلى أنه يعتبر أغنية "قلبي عشقها" هي السبب الأساسي في شهرته عربيًا.