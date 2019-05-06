شكرا لقرائتكم خبر عن "كارت الغرفة" يثير الجدل فى أولى حلقات "لآخر نفس" لـ ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجم ياسمين عبد العزيز، أحداثا مثيرة من الوهلة الأولى، حيث فقدت "سلمى" ياسمين عبد العزيز، زوجها الضابط "حازم" فتحى عبد الوهاب فى ظروف غامضة، إذ أصيبت بحزن شديد بعد وفاة زوجها، وتركها بمفردها لتربية أطفالهما.

كما شهدت الحلقة اكتشاف "سلمى" ياسمين عبد العزيز لكارت إحدى غرف الفنادق فى ملابس زوجها "حازم" فتحى عبد الوهاب الذى توفى خلال الأحداث، مما أثار الجدل لديها لتبدأ رحلة البحث عن اللغز وراء هذا الكارت.





مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.