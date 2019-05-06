شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار: سعيدة بعرض مسرحية "يعيش أهل بلدى" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة انتصار عن سعادتها بعرض مسرحيتها " يعيش أهل بلدي " خلال شهر رمضان علي المسرح القومي بداية من يوم 11 رمضان، وقالت : أجواء المسرح في رمضان جميلة والمسرحية تناسب أجواء رمضان بما فيها من قصة انسانية وكوميديا واستعراضات وأغاني .

مسرحية " يعيش اهل بلدي " من تأليف وأشعار محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي وبطولة أحمد سلامة ومحمد رضوان وانتصار وزكريا معروف وضياء الدين زكريا وهالة سرور ومريم البحراوي وهاني حافظ وندي عفيفي وايهاب ناصر، وديكور وأزياء الدكتور صبحي السيد، وموسيقى وألحان علي سعد وتصميم استعراضات محمد عبدالصبور .

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المسرحية تدور حول الولاء والانتماء إلى الوطن من خلال زعيم جديد يتولى أمور دولة ويتطلع إلي التطوير والتقدم والنهضة من خلال سواعد شعبه، ويحاول جاهدا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ونص تلك المسرحية هو الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مجال المسرح الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .