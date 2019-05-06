شكرا لقرائتكم خبر عن زمان وأنا صغير .. اعرف مين دى من نجمات الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجوم والنجمات بحلول المناسبات، تهنئة نجومهم عبر حسابتهم على "السوشيال ميديا"، سواء بعبارات التهنئة للجمهور أو بالصور والفيديوهات الاحتفالية .

الفنانة الكوميدية "ويزو"، نشرت صورة فى طفولتها بمناسبة شهر رمضان، حيث هنأت جمهورها بحلول الشهر الكريم، وعبرت عن فرحتها بكلمات ساخرة قائلة "وأنا صغيره كنت بصوم لحد العصر بس وكمان أبويا وأمى كانوا بيكافئونى فقولت بقى اكيد لما اصوم للمغرب هيودني الملاهى طلعو بيجرو رجلى بس هيحححححححح أيام .. المهم كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ياناس يا عسل".



ويزو

وكانت "ويزو" قد احتفلت ، بمولودها الأول 12 مارس الماضى، ونشرت صورة أنيميشن لطفل بدين، وعلقت عليها "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار.. اللى ربنا كاتبهوله هايشوفه.. إسماعيل شريف حسنى.. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك وإحنا نبقى بارين بيك ياعيونى".

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ويزو تشارك كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يخوض به الفنان أحمد فهمى السباق الرمضانى ويعرض بشكل حصرى على شاشة DMC من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى .

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى و آخرين ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة وتعرض كل حكاية خلال حلقتين.

واستقر صناع المسلسل على تقديم أغنية مختلفة من أجل تتر النهاية، يغنيها عماد كمال ومن كلمات أكرم حسنى وسمر، وتوزيع أحمد وحيد كينج، حيث يتعاون عماد كمال مع أحمد فهمى للمرة الثانية بعد قدما سويا فى مسلسل "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.