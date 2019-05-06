شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من كلبش 3.. محمد أنور يخضع للتحقيق بعد مساعدة إرهابيين بسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 3" ظهور الفنان محمد أنور كسائق ميكروباص، تم القبض عليه بعد أن استقل ثلاثة إرهابيين سيارته، وخططوا لعدد من العمليات الإرهابية، ثم خضع للتحقيق من قبيل اللواء جلال خطاب، وأثناء التحقيق تم الإفراج عنه، وكلف اللواء جلال خطاب بمراقبته، خاصة بعد اكتشاف أن ابن خالته انضم لجماعة إرهابية.





مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.