ذكرى الظهور العلني الأوّل لـ بريانكا شوبرا ونيك جوناس – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: استعادت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا ذكرى أوّل لقاء لها مع زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس في حفل Met gala عام 2017.

ونشرت بريانكا صورة تجمعها بـ”جوناس” في أول ظهور لهما علنا خلال الحفل وكتبت بتعليقها عليها عبر حسابها على مقوقع “إنستجرام”: “بالتأكيد سأخبر هذه القصة لأبنائنا في المستقبل”، وذلك قبل أيام من اقامة حفل Met gala في دورته لعام 2019 الجاري.

يذكر أن نيك جوناس تزوج من بريانكا شوبرا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.